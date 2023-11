Contributi spesa per le società sportive dilettantistiche di Bari, online il bando del Comune

Le società sportive dilettantistiche baresi potranno usufruire di un contributo economico per 'alleggerire' i loro costi di gestione. Il Comune di Bari ha pubblicato, sul sito istituzionale, l’avviso relativo ai contributi per lo svolgimento di attività ordinarie agonistiche compiute nel 2023, rivolto a tutte le società e le associazioni a carattere dilettantistico, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che siano affiliate alle Federazioni Sportive o alle Discipline Sportive Associate aventi sede ed operanti nel Comune di Bari.

A disposizione del provvedimento, l'amministrazione comunale ha previsto uno stanziamento di 150mila euro.

"Anche quest’anno - commenta l'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli - confermiamo l’erogazione di contributi che coprono parte delle spese sostenute dalle società e dalle associazioni sportive che operano nella nostra città. È una forma di sostegno doverosa, per andare il più possibile incontro alle necessità di tante realtà che fanno tantissimo per la nostra comunità. Proseguiamo, quindi, in linea con le politiche attuate in questi anni dall’amministrazione comunale, promuovendo lo sport come strumento di inclusione, socializzazione, aggregazione e benessere, a partire dai più giovani".

Per attività agonistica, è specificato nell’avviso, si intende la partecipazione a campionati e tornei ufficiali organizzati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate. Le spese ammesse a rendicontazione sono quelle annuali per iscrizioni ai campionati federali, le tasse Gare federali, i costi riferiti all'affiliazione alle Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate e il tesseramento degli atleti.

Secondo il vigente regolamento comunale, il contributo da assegnare non potrà essere superiore all’80% delle spese presentate e si calcolerà sulla base di un sistema proporzionale fra spese totali e disponibilità finanziaria. In fase di presentazione della domanda si dovrà indicare il totale delle spese già affrontate e di quelle previste fino a fine anno. Le spese così indicate dovranno essere rendicontate nella successiva fase di erogazione.

Tutte le modalità relative all’erogazione delle risorse e alle rendicontazioni sono specificate all’interno dell’avviso.

Le istanze dovranno contenere la seguente documentazione: dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà a firma del Presidente; relazione illustrativa dell’attività agonistica svolta per l’anno 2023 con relativo calendario gare; spese anno 2023 già effettuate e da effettuare fino al 31 dicembre 2023; copia iscrizione al registro Dipartimento per lo Sport e affiliazione; informativa sulla privacy; autodichiarazione dei tributi locali; copia del documento d'identità del presidente. La domanda corredata da tutti gli allegati richiesti, compilata e sottoscritta dovrà pervenire entro le 12 dell'11 dicembre 2023, esclusivamente all'indirizzo pec cultura.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile rivolgersi al numero telefonico 0805773822 o all’indirizzo mail a.nocco@comune.bari.it