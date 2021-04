Sette multe in una mattinata a Bari, controlli anti Covid: sanzionati esercizi pubblici e automobilisti

La Polizia Locale ha sanzionato due attività nel centro cittadino poiché somministravano prodotti in violazione del divieto previsto per la zona rossa

Sette multe in una mattinata a Bari per infrazioni dei divieti anti Covid. La Polizia Locale ha sanzionato due esercizi pubblici nel centro cittadino poiché somministravano prodotti in violazione del divieto previsto per la zona rossa.

Cinque, invece, i conducenti sorpresi alla guida senza motivazione per lo spostamento. La Polizia Locale ricorda che "la sanzione per chi viola i divieti in materia di Covid19 a bordo di veicoli è aumentata di un terzo e ne risponde in solido anche il proprietario del veicolo, se soggetto diverso".