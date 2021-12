Ai domiciliari ma in bici per le vie del centro; in piazza Cesare Battisti con la droga da spacciare: due arresti dei carabinieri a Bari

Era agli arresti domiciliari, ma pedalava tranquillamente per le vie del centro a Bari. Nei pressi di piazza Umberto, però, l'uomo - un cittadino gambiano 36enne - si è imbattutto in una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Bari centro, impegnati in un servizio di controllo nella zona. Fermato e identificato, è stato arrestato per evasione e condotto in carcere a Bari.

I controlli, però, oltre ad assicurare un clima di maggiore "serenità", come sottolinea l'Arma - alle famiglie che si recavano in visita al “villaggio di Babbo Natale” allestito proprio in quella zona, hanno prodotto anche un altro arresto.

Infatti, un giovane di 23 anni, cittadino ghanese, è stato notato "in atteggiamento sospetto" nella vicina via Crisanzio, e poi bloccato in piazza Cesare Battisti prima che potesse dileguarsi. Il fermato, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 12 stecche di hashish per complessivi 7,3 grammi e 2 dosi di marijuana per complessivi 2,8 grammi, oltre alla somma contante di 241 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio, anche alla luce dei propri precedenti. Il ragazzo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato condotto in carcere a Bari.