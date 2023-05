Controlli a tappeto nei campi di 'Paintball' di Bari e Provincia: gli agenti verificano la regolarità dei fucili ad aria compressa

La Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Bari, in questi giorni sta svolgendo mirati controlli presso i campi da gioco di 'Paintball' del territorio di Bari e Provincia: i controlli sono mirati alla verifica delle disposizioni previsti dal decreto ministeriale per ciò che riguarda l'acquisto, la detenzione e il trasporto degli strumenti da impiegare nell'attività amatoriale e agonistica. Il Paintball è un gioco che ha lo scopo di conquistare la base avversaria oppure di eliminare l'avversario, colpendolo con delle palline di gelatina animale o vegetale, riempite di vernice gialla, sparate mediante apposite attrezzature ad aria compressa chiamati 'marcatori'.

"Il decreto prevede il rilascio di licenza per coloro i quali gestiscono in forma permanente o temporanea 'campi attrezzati' - precisa la Questura in una nota - ove si svolgono attività agonistiche o amatoriali con l’utilizzo di strumenti marcatori. Per eventi organizzati senza finalità di lucro, per i quali è prevista la partecipazione di massimo 200 persone, è possibile effettuare la S.c.i.a. da presentare al Suap di competenza territoriale e la comunicazione di avviso di manifestazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza almeno tre giorni prima dell’evento".

L’acquisto, la cessione e il porto degli 'strumenti marcatori' è consentito ai soli maggiorenni, muniti di apposita attestazione di conformità rilasciata dal Banco Nazionale di prova, che deve essere esibita a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Stesso obbligo per i fabbricanti e i commercianti di strumenti marcatori.