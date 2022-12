La Prefettura di Bari prepara il 'piano sicurezza': il 24 e 31 dicembre vietati i dj-set all'esterno dei locali

Si è svolta stamattina, nella Prefettura di Bari, la riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per definire il piano delle misure speciali previste nel periodo natalizio.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai riti religiosi tra i quali è prevista, nel pomeriggio del 21 dicembre, la Veglia di Preghiera per la Pace, nella Basilica di San Nicola, alla presenza del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Sono state definite ulteriori misure di vigilanza nelle giornate del 23, 24, 25 e 31 dicembre, in occasione degli eventi caratterizzati da rilevante afflusso di persone e del concerto di Capodanno in Piazza Libertà.

La pianificazione dei servizi terrà conto dell’aumento del flusso di turisti e passeggeri in arrivo e in partenza, nel porto cittadino, nell'aeroporto e nello scalo ferroviario. Con il Comune di Bari è stata condivisa la predisposizione delle consuete ordinanze che prevedono per i giorni 24, 30 e 31 dicembre le limitazioni della diffusione di musica all’esterno e negli spazi antistanti i locali pubblici. Stop anche alla somministrazione di bevande in bottiglie di vetro per motivi di pubblica sicurezza. I profili di applicazione dei provvedimenti, frutto di intese del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, saranno definiti in un 'Tavolo tecnico' coordinato dal Questore di Bari.