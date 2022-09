Infrazioni alla guida di auto e nell'utilizzo di monopattini: oltre 38mila multe sulle strade baresi nell'estate 2022

È stata una calda estate anche per gli automobilisti baresi, con oltre 38mila violazioni del Codice della Strada accertate e contestate dagli agenti della Polizia Locale. In particolare si segnalano le 19560 multe applicate dai vigili baresi senza l'utilizzo di strumenti tecnologici: il caro vecchio fischietto, quando serve, ed il classico blocchetto dei verbali sono bastati ai locali poliziotti per sanzionare gli automobilisti anche nel trimestre giugno-agosto 2022.

Il report sugli interventi della Polizia Locale di Bari registra anche 10.409 sanzioni per sosta vietata o irregolare: i parcheggi 'in doppia fila' o 'senza grattino', si sono confermati un grande classico, non abbandonando le strade della città neanche nel periodo delle vacanze. Nelle vie di scorrimento, gli strumenti tecnologici hanno aiutato i vigili a scoprire gli automobilisti con il 'piede pesante' sull'acceleratore: 5688 infrazioni sono state scoperte, infatti, con l'asilio di telelaser, velomatic e street.

La poca cautela alla guida ed il mancato rispetto dei segnali stradali, hanno portato all'applicazione di 1985 multe durante il periodo estivo a Bari. Gli agenti hanno anche sanzionato 325 comportamenti pericolosi quali l'uso del cellulare alla guida, il mancato uso di casco e cinture di sicurezza. Nel periodo giugno-agosto 2022 non sono ovviamente mancate le multe per l'errato utilizzo dei nuovi mezzi 'green' che scorrazzano per le vie della città: sono state 254 le violazioni accertate alla disciplina dei monopattini.

"Il numero delle violazioni accertate e contestate per inosservanza del Codice della Strada - precisa il Comandante della Polizia Locale di Bari, Michele Palumbo - è in linea con il trimestre degli anni precedenti, e denota (nei dati agli atti del Comando) un'intensificazione dei controlli per il monitoraggio della velocità veicolare all’interno del centro abitato, con uso di telelaser ed autovelox".