Spese per la Sanità, la Regione trova i fondi per coprire il 'buco' di 450 milioni: evitato l'aumento delle tasse

Non sarà necessario aumentare le tasse, il 'buco' di 450 milioni di euro sarà ripianato grazie ai fondi recuperati dal bilancio autonomo. La soluzione al deficit finanziario della Sanità pugliese, secondo quanto riporta l'Ansa, sarebbe stata trovata oggi, nella riunione di maggioranza regionale cui ha partecipato anche l'assessore Rocco Palese.

Lo sfasamento nei conti del settore Sanità si è verificato, nel 2022 soprattutto a causa dei costi aggiuntivi che le Asl e la Regione hanno dovuto sopportare: la spesa imprevista ammonterebbe a 710 milioni di euro, a fronte di un finanziamento ottenuto dal Fondo Sanitario Nazionale pari a 260 milioni di euro.

La Regione è corsa ai ripari individuando alcune misure per ridurre le spese: uno dei provvedimenti adottati, per controllare i costi, riguarda le Asl che in futuro potranno assumere solo se preventivamente autorizzate dalla Regione. Anche gli investimenti saranno vincolati all'approvazione dell'ente regionale.