La copia della Sindone esposta nella chiesa del Redentore di Bari: "I fedeli potranno sostare davanti alla preziosa immagine"

"In occasione della Festa di Cristo Re e Redentore la comunità parrocchiale ospiterà per una settimana una copia in grandezza naturale della Sindone custodita nella Cattedrale di Torino". Lo comunica la parrocchia Redentore di Bari.

La copia della reliquia sarà esposta al pubblico da domenica 19 al 26 novembre, dalle 9 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19. "Per i fedeli del quartiere Libertà - si legge nella nota della parrocchia barese -ci sarà la possibilità di sostare davanti ad una preziosa immagine il cui originale, a causa della distanza, non tutti potranno ammirare con comodità. La presenza di questa 'icona del Sabato Santo', come ebbe a definirla il S. Padre Benedetto XVI, sarà di stimolo nella contemplazione del mistero della Redenzione che trova il suo vertice proprio nella Passione, Morte, Risurrezione e Ascensione del Signore Gesù. La comunità è grata alla Comanderia di Bari dell’Associazione Templari Cattolici d’Italia che ha benignamente accolto la sua richiesta".