Sparatoria a Corato, colpi d'arma da fuoco contro camion di giostraio

Colpi di pistola sono stati sparati in direzione di un camion di un giostraio giunto a Corato in occasione della Festa Patronale della cittadina barese. L'episodio, sul quale indaga il locale Commissariato di Polizia, si è verificato nel pomeriggio del 17 agosto, in via Sant'Elia.

Al vaglio degli inquirenti alcune testimonianze e le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire un episodio al momento senza contorni chiari.