Lopalco tra massima attenzione e ottimismo per il 2021: "Natale covid con pochi intimi, liberi a Pasqua"

"Mi affido ad un vecchio detto popolare: quest’anno, Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Cioè Natale con poche persone, pochissime, molto intime. Mentre e Pasqua saremo liberi": è quanto affermato dall'assessore pugliese dalla Sanità, Pier Luigi Lopalco, intervenuto in video per la 'Giornata Mondiale dei diritti dei bambini/e" organizzata dal garante della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio.

Lopalco lancia un messaggio di ottimismo in vista dei prossimi mesi, seppure chiedendo attenzione soprattutto fino a marzo: "Quello che posso dire - afferma - è state buonini per qualche altro mese, passato l'inverno torneremo alla vita di prima". Per Lopalco bisognerebbe adottare "stop and go" ovvero "raffreddare la circolazione del virus quando sta cominciando a dare segnali per bloccarlo. Basterebbero 2-3 settimana di stop" per bloccare la circolazione, per poi riprendere con le lezioni in presenza nelle scuole.

A tal proposito, Lopalco spiega di non essere contro la scuola in presenza: "Sono stato descritto - ha aggiunto l'epidemiologo - come nemico dell’istruzione, solo perchè mi sono permesso di dire che mandare 25 bambini in una classe durante una pandemia non è una buonissima idea e non serviva un grande epidemiologo per dirlo, bastava il buon senso. La pandemia ci ha costretto a inserire nella scuola la didattica a distanza, una modalità di insegnamento che se integrata bene in un sistema moderno potrebbe rappresentare anche la didattica del futuro. Sono vicinissimo - ha concluso - ai nostri ragazzi, al mondo della scuola e spero che presto possano esserci segnali di raffreddamento della circolazione del virus, qualche piccolo segnale lo abbiamo già".

L'assessore, nel corso della mattinata, è intervenuto anche nel corso del programma L'Aria che Tira', condotto da Myrta Merlino su La7: "In questo momento - ha dichiarato - è davvero pericoloso fare confusione, dobbiamo dare un messaggio chiaro e univoco. Siamo nel pieno della seconda ondata pandemica. Ci sono dei segnali positivi legati al rallentamento della pressione sugli ospedali, ma questo non significa che tra 2 settimane ci può essere il libera tutti. fare feste e cenoni con 20 persone a casa e uscire senza mascherina: questo scenario lo vedo davvero difficile".