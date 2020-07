Il punto sul coronavirus di Lopalco: "Siamo ancora in piena pandemia. I focolai in Puglia provengono da fuori"

"Ritorno del virus? Non se ne è mai andato. Ma c'è anche il fatto che la circolazione nel mondo è elevata. Siamo in piena pandemia. Ed è normale che, se il virus circola, prima o poi arriva, non si ferma alla frontiera, né quella nazionale né quella regionale. La questione è mantenere alta l'attenzione e la capacità di contenere i focolai". Ad affermarlo è l'epidemioloto Pierluigi Lppalco, a capo della Task VForce reginale pugliese Covid-19, intervitstato da Adn Kronos Salute.

"Il problema - dice - esiste. Siamo in piena pandemia. Noi abbiamo avuto in Italia un'ondata che si è spenta. Ma adesso la circolazione è molto attiva, non soltanto in Paesi lontani, ma anche quelli vicini. L'arrivo di casi non è improbabile".

Poi aggiunge: "In Puglia ad esempi ola circolazione del virus si era spenta, poi piano piano, abbiamo visto un rifiorire di casi, importati oppure che hanno riguardato pugliesi che si sono infettati fuori, sono tornati e hanno creato dei cluster una volta rientrati. Tutti i focolai che stiamo registrando arrivano da fuori", conclude.