Surf in spiaggia a San Girolamo, il Comune realizza un 'corridoio di lancio' per sport acquatici

"Sono in corso i lavori sul litorale di San Girolamo per la realizzazione del secondo corridoio di lancio su spiaggia pubblica della città di Bari a servizio degli sport acquatici". Lo ha annunciato, tramite un post sulla sua pagina facebook, il sindaco di Bari, Antonio Decaro. L'area di accesso al mare per lo svolgimento delle attività sportive, delimitata da due file di boe, sarà larga 15 metri e lunga 200.

"Dopo la prima esperienza a Pane e Pomodoro - scrive Decaro - abbiamo scelto di replicare su San Girolamo vista l’altissima frequenza di questo tratto di costa da parte di appassionati di sup, surf e windsurf, grazie a condizioni di correnti molto favorevoli necessarie a questi sport".

In questi giorni la spiaggia di San Girolamo vede già la presenza di giovani surfisti, pronti a cavalcare l'onda giusta grazie all'associazione 'Big Air': "Da qualche settimana - scrive il sindaco - decine di ragazzini si stanno cimentando proprio con gli sport acquatici su queste spiagge, grazie alla collaborazione con l’associazione sportiva che ha in gestione temporanea alcuni locali della piastra centrale per fini sociali".

"L’obiettivo è quello di incentivare e favorire l’uso del mare a della costa per tutto l’anno attraverso lo sport di ogni tipo", conclude Decaro.