Scorrazzano 'a tutta velocità' con il monopattino elettrico nel parco Don Tonino Bello: "Mia figlia ha rischiato di essere investita"

La mancanza di senso civico ed educazione non rovinano solo il tranquillo vivere della comunità cittadina, ma rischiano anche di essere la causa di drammatici incidenti. L'ennesimo episodio che conferma la regola, denunciato da una lettrice di BariToday, sarebbe accaduto nel Parco Don Tonino Bello, in via Gandhi.

"Il pomeriggio del 30 agosto - racconta la donna - mia figlia è stata quasi investita da due ragazzi, penso quindicenni, che con il monopattino elettrico a noleggio sono entrati sparati nella pista da pattinaggio, che paradossalmente non viene riconosciuta tale dalla gente adulta e non. Viene invece vista come campo da calcio, pista da skate e biciclette e infine da pista per monopattini. Grazie ad un mio urlo tempestivo la tragedia non si è compiuta".

La vicenda non si è chiusa con lo scampato pericolo: "in seguito sono stata ripetutamente minacciata dagli stessi sul monopattino e anche nella giornata di ieri pomeriggio questi ragazzi si sono più volte avvicinati alla pista, guardandomi, cercando di intimidirmi", riferisce la signora nel suo racconto.

Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. La donna chiede quindi più controlli per far fronte ad una situazione che, secondo quanto riferito, perdurerebbe da diverso tempo.