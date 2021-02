Di corsa per le vie di Bari vecchia, Strarunner e HBari 2003 uniti per sostenere i piccoli affetti da Sma

L'iniziativa è stata realizzata per raccogliere fondi per il piccolo Federico, che lotta con la malattia degenerativa. La 'Run for love' ha toccato anche la Basilica di San Nicola

In corsa per le vie di Bari vecchia per un fine solidale: sostenere il piccolo Federico e i tanti bambini che quotidianamente lottano contro la Sma. Si tratta dell'iniziativa organizzata a San Valentino dal gruppo 'Strarunner' in collaborazione con l'associazione HBari 2003: l’amore corre per le strade della città di San Nicola.

I partecipanti sono partiti dalla Basilica di San Nicola e hanno percorso i vicoli del centro storico: "La nostra Run for Love abbiamo voluto dedicarla a Federico e a tutti i piccoli angeli che ogni giorno hanno bisogno di cure importanti e costosissime per vincere la Sma - spiegano - L’amore a San Valentino è amore per tutti. A nome della Strarunners Bari, un grazie per tutti coloro che ci hanno sostenuto, che hanno voluto donare con noi un contributo qualsiasi e simbolico da devolvere alle famiglie di chi ha bisogno di sentirsi sostenuto, oggi più che mai". "Run for love è una corsa virtuale e non per raccogliere i fondi - spiega Gianni Romito, presidente di HBari 2003 e cercare di arrivare ai 2 milioni di euro necessari per dare una quotidianità con meno sofferenze possibili, e regalare un po’ di spensieratezza a questo bambino. Il farmaco in questione, serve a Federico per permettergli di respirare e deglutire, che diversamente morirebbe soffocato".

