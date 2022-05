Corsi d'inglese per operatori commerciali e residenti di Bari Vecchia: "Accogliere i turisti al meglio"

Quindici persone tra operatori commerciali e residenti di Bari Vecchia hanno completato con successo il corso d'inglese organizzato in collaborazione tra Assessorato cittadino al Commercio e la scuola di lingue Escape Campus.

L’iniziativa, progettata insieme al job center Porta Futuro, aveva l'obiettivo supportare il territorio e gli operatori del settore hospitality offrendo ai lavoratori l’opportunità di migliorare la conoscenza della lingua inglese e di ampliare così le proprie competenze nel settore turistico. Il corso interamente gratuito, della durata di dieci settimane, si è svolto nella sede di Escape Campus in via Aldo Moro.

“Credo di poter dire che questa esperienza è stata molto positiva, e che i partecipanti hanno colto appieno il valore di questa opportunità per migliorare la propria capacità di accogliere e comunicare con i turisti stranieri - ha commentato l'assessora Carla Palone -. L’auspicato ritorno alla normalità ha i volti dei moltissimi turisti che nei giorni della festa di San Nicola hanno scelto Bari: per questo è giusto aver ricominciato ad investire sulla nostra città, sulle sue capacità attrattive e sui cittadini che lavorano nel settore. L’obiettivo condiviso, tanto dall’amministrazione quanto da commercianti e residenti, è che Bari possa tornare ai numeri del 2019 quando, poco prima della pandemia, è stata segnalata da Lonely Planet tra le 5 migliori destinazioni europee”.

“Escape Campus è particolarmente orgogliosa del risultato conseguito ma, soprattutto, di aver avuto la possibilità di omaggiare la propria città con tale iniziativa - ha dichiarato Valentina Curci, responsabile degli studi -. La nostra scuola ha in serbo altri progetti a supporto dello sviluppo del territorio, per cui restate sintonizzati sui nostri canali per non perdervi preziose opportunità”.