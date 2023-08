Its Cuccovillo, aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di alta specializzazione per il sostegno dell'Innovazione Tecnologica

I percorsi, candidati ai finanziamenti con Fondi europei ed approvati da Regione Puglia e Ministero dell’Istruzione e del Merito, offrono ad un numero limitato di giovani selezionati, l’opportunità di acquisire la specializzazione gratuitamente e contribuire con essa, alla crescita del territorio nell’immediato futuro.

L'iniziativa per promuovere e sostenere l'innovazione tecnologica nel settore della meccatronica è pronta a prendere il via in Puglia grazie all'Its Cuccovillo. L'opportunità è indirizzata ai diplomati interessati a sviluppare competenze di alto livello in ambiti diversi, partendo dall’automazione, passando per l'automotive, l'agroalimentare, il biomedicale, la grafica e il packaging, il ferroviario e il siderurgico, fino all’arredo ed all’edilizia.

I corsi gratuiti, promossi dall’Its Academy Cuccovillo sono focalizzati su Meccatronica e Sistema Casa, riguardano varie specializzazioni e coprono aspetti dalla produzione all'impiantistica, dalla progettazione alla manutenzione, preparando gli studenti a essere pronti ad affrontare sfide sempre più complesse e innovativeal passo con le richieste del mondo del lavoro.

La meccatronica è una disciplina interdisciplinare che unisce la meccanica, l'elettronica e la robotica, rivestendo un ruolo chiave nell'evoluzione tecnologica di molteplici settori industriali. I corsi in partenza, riguardano le varie sedi pugliesi dell’Its Cuccovillo: Bari, Altamura, Bat, Brindisi, Lecce, Taranto.

Durante i percorsi formativi, i partecipanti avranno l'opportunità di apprendere da docenti aziendali, esperti e professionisti dei diversi settori attraverso la consolidata modalità duale di apprendimento che affianca alle ore di formazione in aula, altrettante ore di laboratori e progetti pratici. Quest’approccio consente di

acquisire una conoscenza approfondita delle tecnologie di automazione, dei sistemi meccatronici avanzati e delle più moderne metodologie di progettazione e manutenzione.

Gli studenti selezionati per partecipare ai corsi, avranno insomma l’opportunità di Imparare Lavorando nelle varie aree aziendali non solo legate alla produzione ed automazione classica, ma anche alla progettazione, alla programmazione (quali ad esempio software, plc, robot), alla manutenzione e, soprattutto, al mondo dell’industria 4.0.

Nell'ambito della continua espansione dei corsi completamente finanziati, il biennio accademico 2023-2025 si rivela ancora più promettente con l'introduzione di percorsi altamente innovativi, frutto di collaborazioni strategiche con aziende leader.

Queste le novità a Bari ed Altamura per settembre 2023, alle quali è possibile candidarsi da subito. Additive Manufacturing Specialist, in collaborazione con Roboze: è un corso dedicato alla stampa 3D e alle tecnologie additive, in grado di introdurre i partecipanti alle più recenti metodologie di produzione e prototipazione. Meccatronico per la Gestione e Manutenzione degli Impianti di Confezionamento in ambito Agroalimentare, in collaborazione con la Sezione Agroalimentare di Confindustria Bari-Bat: è un percorso formativo che fornirà competenze specifiche ed innovative per operatori e manutentori specializzati sugli sugli impianti di confezionamento del settore agroalimentare. Meccatronico per le Arti Grafiche ed il Packaging, in collaborazione con la Sezione Carta, Editoria, Grafica e Packaging di Confindustria Bari-Bat: il corso si concentrerà sulla gestione e manutenzione delle macchine per la stampa ed il packaging per formare le nuove risorse fortemente richieste con competenze tecnologiche avanzate. Tecnico Superiore di Processo, Prodotto, Comunicazione e Marketing per il Settore Arredamento, nella sede di Altamura: il corso progettato con le aziende del territorio dell’Alta Murgia, verte su tematiche strategiche nell’ambito della Progettazione e Prototipazione, della Gestione della Produzione, ovvero Qualità, Logistica, Sicurezza e Lean, e di Comunicazione e Marketing, con

particolare attenzione alle tecnologie 4.0. Digital Construction Specialist in collaborazione con Ance Puglia: il percorso, operante nell’ambito del Sistema Casa, intende formare dei tecnici specializzati nella gestione delle varie fasi di sviluppo del cantiere con competenze specifiche nell’utilizzo dei più moderni software per il Construcion Management.

Le selezioni per i corsi delle sedi di Brindisi e Lecce dell’Its Cuccovillo Academy, riguardano invece l'avvio di altri tre corsi altamente innovativi. Meccatronico per la Gestione e Manutenzione degli impianti industriali, in collaborazione con Confindustria Brindisi: un percorso che coniuga le competenze richieste da aziende operanti in settori diversi con un focus sulla gestione e manutenzione degli impianti industriali secondo le tecnologie più innovative. Meccatronico per la Sperimentazione & Sviluppo nel settore Automotive, in collaborazione con il Nardò Technical Center, gruppo Porsche Engineering: un percorso dedicato agli appassionati del settore automotive, con l'opportunità di essere formati ed operare al fianco di esperti per il testing dei veicoli all’interno del circuito di Nardò.

Meccatronico per la Gestione e Manutenzione degli Impianti Industriali, in collaborazione con Confindustria Lecce: il confronto con le Aziende del Territorio, ha consentito l’individuazione delle competenze specializzanti fortemente richieste nel settore della produzione e manutenzione meccatronica con una visione verso il futuro 4.0.

I corsi gratuiti saranno resi disponibili ad un numero limitato di diplomati, selezionati attraverso un processo di candidatura basato sulle competenze e sulle motivazioni personali.

Tutte le informazioni sui corsi e i bandi di selezione, sono esplorabili su www.itsmeccatronicapuglia.it.

"Il percorso di crescita dell’Its Academy Cuccovillo - scrive in una nota l'Istituto - continua attraverso l’offerta di nuovi profili che intendono soddisfare sempre più i bisogni delle aziende e degli studenti all’interno dei vari territori. Questo evidenzia l’importanza del rapporto continuativo creato con le aziende e con Confindustria, di Bari-Bat e Lecce, per l’individuazione delle competenze che risultano necessarie per colmare il mismatch per le posizioni lavorative. Tale sinergia consente di trattenere i nostri ragazzi e di far crescere le nostre aziende. La realizzazione dei nuovi laboratori, grazie ai finanziamenti del Pnrr, consentirà di trasformare la nostra sede di Bari in un importante Polo Tecnologico a servizio del Territorio e che consentirà l’incremento delle sinergie con i vari stakeholder, dalle Scuole, alle Università, alle aziende.

L’Its Cuccovillo di Bari è uno dei primi 14 Istituti Tecnici Superiori a nascere in Italia ed è l’unico del Sud ad essere stato sempre premiato dal Ministero dell’Istruzione nell’attività di Alta Formazione Professionalizzante Post-Diploma negli ambiti della Meccanica e Meccatronica. Nel monitoraggio 2023, l’Its Cuccovillo si è posizionato al 1° posto tra gli Its del Sud Italia.

Secondo i dati certificati dal Miur, oltre il 90% dei ragazzi diplomati al 'Cuccovillo' trova occupazione nel settore dell’industria avanzata con qualifiche gratificanti e coerenti, sia in Puglia che fuori Regione che all’estero.