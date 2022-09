Corso di cucina per mamme 'imprenditrici dei fornelli': le lezioni nell'oratorio del Redentore di Bari

Iscrizioni subito 'sold out' per il corso di cucina 'Mamme, amore e fornelli', organizzato dall'azienda Divella e dall’Oratorio Redentore di Bari, con il supporto di Mobilturi e di Quarta Caffè. I 100 posti, previsti per il corso gratuito dedicato alle donne che vogliono avvicinarsi alla realtà culinaria in modo professionale e imprenditoriale, sono stati rapidamente assegnati.

Le lezioni cominceranno il prossimo 6 ottobre, in un'aula del Redentore: sono previste 20 ore di teoria e 40 di pratica. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato per acquisite competenze in scelta di prodotti e materie prime, trasformazione e corretta conservazione, scelta degli utensili da lavoro, abc della cucina e arte della panificazione.

Il Comune di Bari ha garantito il patrocinio dell'iniziativa: Grazie a questo nuovo progetto 100 donne avranno la possibilità di rimettersi in gioco - ha dichiarato l'assessora comunale alle Politiche Giovanili, Paola Romano - Per alcune potrà rappresentare anche un lavoro del futuro, per altre la possibilità di approfondire una passione e conoscere altre persone”.

“L’idea del Redentore - ha sottolineato don Giuseppe Russo - è quella che attraverso le mamme e il legame che si verrà a creare durante questa esperienza, i figli possano trarre giovamento in termini di aumento della qualità educativa. Il Redentore ha tanti spazi che sono messi a disposizione della intera cittadinanza con un’attenzione particolare ai residenti del quartiere. Attualmente stiamo pensando alla corretta riorganizzazione della sede che nell’ambito di questa iniziativa vede l’installazione di una cucina pronta ad accogliere mamme e chef”.