Corso di formazione "Istituzioni, memoria, diritti. scenari culturali, strategie didattiche e buone pratiche"

Educare alle Istituzioni, alla Memoria e ai Diritti significa sviluppare conoscenze, abilità, atteggiamenti e azioni che promuovono una cultura del rispetto e della giustizia. Partecipare attivamente alla vita delle Istituzioni, valorizzare la memoria storica e collettiva, riconoscere e tutelare i diritti umani sono competenze strettamente connesse all’educazione civica e alla cittadinanza. Tale prospettiva richiede una progettazione didattica continua, quotidiana e trasversale alle discipline, così come esempi e buone pratiche per riflettere sulle proprie convinzioni e i propri valori. L’offerta formativa proposta è in linea con l’Agenda 2030, in particolare con gli obiettivi 4 (Istruzione di qualità), 10 (Ridurre le disuguaglianze), 11 (Città e comunità sostenibili) e 16 (Pace, giustizia e Istituzioni solide). L’adozione di pratiche di insegnamento e apprendimento partecipative, inclusive ed incentrate su chi apprende, metodologie che sappiano valorizzare l’esperienza e le conoscenze pregresse permettono di offrire occasioni e strumenti per la riflessione individuale e collettiva in modo da poter acquisire consapevolezza ed esaminare le proprie opinioni, i meccanismi con cui si cercano, le fonti di informazioni, ma anche i propri valori. Il Corso di formazione, inserito nella piattaforma SOFIA con il codice ID. 90431, si rivolge ai docenti di tutte le discipline e degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado. Il Corso ha una durata di n. 25 ore e si svolgerà in videoconferenze online a partire dal 26 gennaio fino al 21 febbraio 2024.