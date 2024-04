Ciclabile, marciapiedi più larghi e alberi: come sarà il nuovo corso Italia a Bari

Riqualificare una strada importante per transito e passaggio, al momento nel degrado e nell'incuria nonostante sia in pieno centro: il Comune pensa a un restyling di corso Italia, arteria del Murattiano che collega il Libertà alla stazione. Il progetto in corso di realizzazione riguarderebbe, per ora, il tratto compreso tra via Quintino Sella e piazza Moro, un segmento caratterizzato da varie situazioni: dalla presenza notturna di senza tetto, in particolare nelle 'nicchie' dei locali inutilizzati sotto la Ferrovia Fal, fino al brulicare di passanti e avventori osul tratto di fronte, dove vi sono attività ristorative, di svago (c'è un noto multisala) e commerciali.

Da anni si parla di una riqualificazione verde che possa favorire, quantomeno nel tratto più vicino alla stazione, l'avvio di altre attività rendendo la zona meno isolata di notte, dove nel recente passato non sono mancati episodi di cronaca. A disposizione di Palazzo di Città vi sono 800mila euro di fondi Por Puglia. Gli interventi dovrebbero prevedere la piantumazione di numerosi alberi, il rifacimento della pavimentazione con un leggero allargamento dei marciapiedi e la creazione di una pista ciclabile: "Il progetto - spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Nicola Mele - terrà conto anche della corsia prefereziale del futuro sistema di bus rapido brt" che passerà proprio da via Quintino Sella per raggiungere piazza Moro dove vi sarà almeno un capolinea.

La progettazione, al momento, non è ulitmata, seppur sia nella fase definitiva. Gli elaborati dovranno essere recepiti dalla sopritendenza: "Entro l'anno - rimarca l'assessore - intendiamo completare il progetto", per poi avviare i cantieri presumibilmente nel 2025. Nessuna previsione, invece, per la riqualificazione dell'altro tratto di corso Italia, quello nel quartiere Libertà, il più critico dal punto di vista del degrado, recentemente dotato di recinzioni anti-bivacco installate sotto i portici delle ferrovie Fal che, secondo i residenti, non avrebbero sortito particolari effetti deterrenti. Al momento infatti, non vi è alcun stanziamento per il rifacimento della porzione di strada.