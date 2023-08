In arrivo la recinzione sotto il viadotto Fal di corso Italia a Bari: "Sarà completata a ottobre"

Dal prossimo 28 agosto cominceranno i lavori per la realizzazione di una recinzione con barriere e griglie a protezione del viadotto ferroviario della Fal in corso Italia. Gli interventi interesseranno un tratto tra di 570 metri tra la chiesa del Redentore e il varco d'ingresso del parcheggio di Rfi.

Gli operai installeranno basi con new jersey in cemento altri un metro e griglie di 2 m. L'obiettivo della recinzione, spiega Fal in una nota, è di "scongiurare eventuali danni all’infrastruttura del viadotto, che possano compromettere la sicurezza della circolazione ferroviaria. La decisione arriva dopo numerosi, quanto inutili, tentativi di impedire che sotto il viadotto sostino in modo continuativo persone e/o auto, nonostante la presenza di cartelli che indicano chiaramente il divieto di sosta. Il tutto in attesa di realizzare, in quella zona, la nuova fermata Libertà, la cui progettazione è stata affidata da Fal all’architetto Stefano Boeri".

I lavori per l’installazione della recinzione termineranno ad ottobre prossimo ed il costo dell’intervento a cura di Fal è di 220mila euro: "Come di consueto la nostra Azienda rispetta gli impegni – commentano i vertici di Fal – Con questa recinzione intendiamo preservare gli standard di sicurezza e auspichiamo di poter contribuire a migliorare la situazione igienica nella zona di nostra competenza, aspetto su cui i residenti della zona ci avevano più volte sensibilizzato”.