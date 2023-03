Un Corso Uniba dedicato allo Sviluppo Sostenibile, le lezioni saranno inaugurate dall'economista Enrico Giovannini

La lezione inaugurale vedrà come ospite il professor Enrico Giovannini, Coordinatore Scientifico dell’ASviS e Ministro dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili del Governo Draghi, il quale terrà una Lectio Magistralis dal titolo 'Sviluppo sostenibile, Costituzione, Partecipazione: le Università come agenti di cambiamento'. Prenderà il via il prossimo 21 marzo, alle 15 nell’Aula Leogrande del Centro Polifunzionale dell'Università di Bari, il Corso per le

Competenze Trasversali Agenda 2030: conoscere per partecipare'.

Si tratta di un percorso che conferma l'impegno dell'Università di Bari per l’educazione allo sviluppo sostenibile dei propri studenti e che rafforza il ruolo di UniBa tra le università più virtuose nel panorama nazionale in materia di attenzione alla sostenibilità.

Il Corso ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, della Guardia Costiera, della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile e dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).

Apriranno i lavori il Magnifico Rettore, Stefano Bronzini, la Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Loredana Capone e il Contrammiraglio della Guardia Costiera di Bari, Vincenzo Leone. Alla tavola rotonda parteciperanno anche il professor Francesco Gentile del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, e il professor Domenico Capolongo, del Dipartimento di Scienzedella Terra e Geoambientali dell’Università di Bari.