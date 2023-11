In strada contro la violenza sulle donne, sfila il corteo a Bari: "Facciamo rumore, rompiamo il muro dell'indifferenza"

Da piazza Cesare Battisti fino a piazza del Ferrarese, in migliaia hanno attraversato il centro della città per dire basta alla violenza sulle donne. Si è tenuta questo pomeriggio a Bari la manifestazione organizzata da Zona Franka, Link Bari e Unione degli studenti Bari in vista della Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, che si celebra domani.

Un'iniziativa "per fare rumore contro il sistema patriarcale che opprime le nostre vite, che non ci permette di autodeterminarci e di scegliere liberamente sui nostri corpi", hanno spiegato gli organizzatori.

La manifestazione è stata innanzitutto l'occasione per ricordare Giulia Cecchetin, l'ultima giovane vittima di femminicidio in Italia, ma anche "per ribadire - spiega Carolina Velati di Zona Franka - che i femminicidi che si susseguono rapidamente nel nostro paese non sono fenomeni isolati che avvengono per mano di mostri, ma il frutto di una educazione e cultura patriarcale e violeta, che continua a riprodursi: secondo i dati ISTAT, infatti, 1 donna su 3 ha subito nel corso della sua vita una forma di violenza fisica o psicologica, e l’80% di queste sono da attribuirsi a partner o familiari: si tratta quindi di un fenomeno strutturale".

"Quanto accaduto negli ultimi giorni ha drammaticamente riacceso le luci sull'urgenza di misure di contrasto alla violenza e alla cultura patriarcale, che devono necessariamente partire dai luoghi della formazione (scuole di ogni grado e università)", ha evidenziato Noemi Sassanelli, dell'esecutivo di Link Bari: "Per questo abbiamo deciso di fare partire il corteo rumoroso proprio dalla piazza dell'Ateneo barese".

"La violenza fisica è solo la punta dell’iceberg di un sistema culturale e sociale che opprime e limita la libertà delle donne, che le relega a oggetto da possedere o da sottomettere. La relegazione delle donne ai ruoli di cura, la mancanza di strumenti di emancipazione materiale, la differenza salariale, sono anch’esse forme di violenza di genere: è importante riconoscere la violenza in tutte le sue forme per poterla superare. Per questo crediamo che i percorsi culturali vadano accompagnati anche da un rafforzamento delle misure di welfare e maggiore finanziamento ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza", ha detto Samuele Gallozzi dell’Unione degli Studenti Bari.

Ai partecipanti è stato lanciato l'appello a portare in piazza il panuelo rosa contro la violenza patriarcale e qualunque oggetto possa fare rumore: "Rompiamo il muro dell’indifferenza", l'obiettivo della manifestazione.

(foto Fb Francesca Bottalico - assessora al Welfare Comune di Bari)