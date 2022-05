Tutto pronto (pioggia permettendo) per il Corteo Storico di San Nicola. Gli acrobati 'volano' sulla facciata del Comune

Pioggia permettendo, stasera per le vie di Bari sarà la notte del Corteo Storico di San Nicola. Un appuntamento atteso dai cittadini, con cui cominciare, di fatto, la tre giorni dedicata al Patrono. Gli ultimi preparativi sono quasi completati e, nel frattempo, gli acrobati dello show diretto da Nicola Valenzano hanno effettuato le loro spettacoli evoluzioni di prova scendendo dalla facciata del Comune, in corso Vittorio Emanuele, dove passerà il corteo.

Oltre 700 tra artisti e figuranti partiranno alle 20.30 da piazza Federico II di Svevia, accanto al Castello Svevo, per poi concludere la parata, come di consueto, davanti al Sagrato della Basilica di San Nicola con il momento conclusivo dell'arrivo del quadro del Santo nel tempio nicolaiano. Le previsioni del tempo (secondo gli esperti di 3bMeteo) sono incerte ma, per la serata, la pioggia dovrebbe cessare. Un auspicio condiviso da organizzatori e baresi che attendono la 'Caravella' dal 2019, ultimo show pre-pandemia.