Il Corteo Storico di San Nicola 2024, lunedì al via i casting negli spazi di Porta Futuro

Si svolgerà mercoledì 24 aprile, a partire dalle 9.30 negli spazi di Porta Futuro Bari (via Ravanas 233 - ex Manifattura di Bari), il casting per i figuranti del Corteo Storico di San Nicola 2024, con la direzione artistica di Raffaello Fusaro. Le figure richieste sono donne, uomini, ragazze e ragazzi dai 14 agli 80 anni, bambine e bambini di diverse età. Per tutti è necessario non avere tatuaggi estremamente visibili su mani, braccia e collo, né capelli dai colori innaturali (es. blu, rosa, viola) o smalto permanente/semi permanente o ancora capelli con doppio taglio o rasati.

Per partecipare alle selezioni è necessario, inoltre, portare con sé una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore. L’organizzazione del casting è a cura dell’ATI costituita da DOC Servizi soc. coop., Pooya srl e Password srl, aggiudicataria della gara promossa dal Comune di Bari - Assessorato alle Culture per l’ideazione, progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione integrata del Corteo Storico di San Nicola, edizione 2024.