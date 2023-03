In prima linea, dai soccorsi al coordinamento delle operazioni: l'omaggio alle donne Vigili del fuoco

Il cortometraggio 'Noi ci siamo' presentato questa mattina in anteprima a Bari, nella sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla vigilia della Giornata internazionale della donna. Un modo per ricordare l'impegno di tutte le donne in divisa e per "riflettere sulle conquiste sociali ed il ruolo svolto nei rispettivi ambiti lavorativi". Tra le protagoniste del filmato anche la comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, Rosa D'Eliseo