Caso Alfredo Cospito, manifestazione di solidarietà degli anarchici davanti alla sede Rai di Bari

Si svolto questo pomeriggio, dinanzi alla sede Rai Puglia di via Dalmazia a Bari, il sit.in organizzato dagli anarchici per dare le propria solidarietà ad Alfredo Cospito, attualmente in carcere e sottoposto al regime del 41 bis. A presidiare la manifestazione alcune pattuglie delle Forze dell'Ordine.

Cospito è in carcere da 10 anni dove sta scontando una condanna per la gambizzazione, nel 2012, dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. Secondo quanro riporta l'Ansa, Cospito è stato accusato anche delle bombe del 2006 contro la Scuola carabinieri di Fossano (Cuneo). In quell'occasione due ordigni furono piazzati all'interno di due cassonetti all'ingresso dello stabile senza però causare né morti né feriti.

Per quell'atto fu condannato dalla Corte d'Appello a 20 anni di reclusione con l'accusa di strage. La Cassazione, invece, ha ritenuto si trattasse di strage contro la sicurezza dello Stato, un reato che prevede la pena dell'ergastolo ostativo, che non permette di godere cioè di alcun beneficio. Lo scorso dicembre la Corte d'Assise d'appello di Torino aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale disponendo la trasmissione degli atti alla Consulta. Alfredo Cospito è il primo anarchico ad essere sottoposto al 41 bis misura disposta lo scorso maggio per quattro anni. L'anarchico è in sciopero della fame da tre mesi.