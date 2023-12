La nuova Costa Sud di Bari nel Piano del Comune: "Spostiamo aree edificabili dal lungomare a Japigia e Sant'Anna"

Un Piano per riqualificare radicalmente la litoranea sud di Bari "che è la vera sfida della città, con una ricucitura del rapporto con il mare". Non solo sei nuovi parchi sul mare, ma anche uno 'spostamento' di alcune aree edificabili in altre per riempire i 'buchi' del quartiere Japigia, riducendo volumetrie e consumo di suolo. Il sindaco Antonio Decaro ha presentato, nel suo ufficio a Palazzo di Città, le linee generali del Piano Urbanistico Generale della Costa Sud del capoluogo pugliese, che ridisegnerà in modo complessivo un territorio di oltre 27mila abitanti, tra nuove aree per il tempo libero e ulteriori insediamenti abitativi.

Il Piano sarà al vaglio, tra pochi giorni, del Consiglio comunale per l'approvazione. Su una costa lunga oltre 6,5 km saranno realizzati sei nuovi parchi con aree attrezzate per lo sport, lo svago e il tempo libero. E' prevista, ha evidenziato il primo cittadino, la "conservazione di aree agricole nel contesto del Patto tra città e campagna, nonchè quella del reticolo agricolo di collegamento tra la strada di via Gentile e il lungomare vicino". L'attuale sedime ferroviario della linea Sud, con il trasferimento del 'nodo' nella tratta in costruzione lungo via Amendola, diventerà un nuovo 'boulevard' per auto e una tramvia 'del mare', mentre l'attuale strada costiera sarà un percorso ciclopedonale.

Per quattro dei parchi previsti (Torre Quetta, Bellavista, Reticolare, lama Valenzano), il cui iter burocratico è stato già completato, i lavori potranno cominciare già a gennaio-febbraio. Gli altri due, che riguardano le aree di Torre Carnosa e Punta Perotti, necessitavano invece di un passaggio legato alla rimodulazione dell'edificabilità dei terreni, in un quadro complessivo che coinvolgesse proprio Japigia e altre aree di un quartiere "nato con una concezione di gigantismo - ha spiegato Decaro - ora obsoleta con grandi spazi e strade enormi che occupano una grande superficie di suolo".

Lo schema prevede un trasferimento e un assorbimento di aree edificabili in altre zone di Japigia: in particolare, le edificabilità di Punta Perotti e Torre Carnosa saranno 'traslate' nella zona di Japigia attorno all'istituto Cuccovillo e nelle vicinanze del Sacrario dei Caduti d'Oltremare di via Gentile. Le volumetrie autorizzate, rispetto ai ruoli precedenti, saranno notevolmente ridotte con un taglio del 70% per quelle riferite a Punta Perotti e del 77% per quelle riguardanti Torre Carnosa. Il vantaggio, secondo il Comune, è quello di risparmiare consumo di suoli offrendo in cambio, ai costruttori, la possibilità di realizzare progetti in aree già infrastrutturate, senza espandere ulteriormente servizi o dilatare ancor di più la città.

Il Piano Esecutivo include anche altri 'spostamenti': il comparto 3 di Sant'Anna sarà 'ricollocato', perdendo l'11% di volumetrie, su terreni accanto alla nuova sede della Regione Puglia di via Gentile, mentre le edificabilità della Maglia 21 di Japigia, una grande zona oltre la Tangenziale e in direzione Triggiano, vicino al depuratore, saranno assorbite tra Sant'Anna e alcune zone di via Giorgio La Pira: "Complessivamente - rimarca Decaro - il piano prevede una riduzione dei volumi del 49,9% e del 63% di suolo, facendo operazioni di rigenerazione e di ricucitura riguardanti Japigia e anche Sant'Anna, zona dove al momento ci sono poche attività commerciali". Il progetto è "un'anticipazione del Pug, il Piano Urbanistico Generale", sottolinea il sindaco, documento atteso da tanti anni e necessario per rispondere alle esigenze attuali e future di Bari, andando a superare definitivamente il Piano Quaroni, approvato quasi 50 anni fa e basato su un capoluogo pugliese da 600mila abitanti: "Adesso ne abbiamo circa la metà - ha detto Decaro, che in questa consiliatura ha mantenuto la delega assessorile all'Urbanistica - e riteniamo non sia più il caso di realizzare quartieri come Enziteto e Santa Rita che potrebbero sorgere con il Piano ancora in vigore, bensì di utilizzare aree già urbanizzate".

Decaro: "Nessun eccesso di costruzioni negli ultimi anni. Abbiamo limitato il Piano Casa"

A tal proposito, il sindaco ha risposto alle osservazioni di chi ha criticato l'eccesso, negli ultimi anni, di palazzi e complessi residenziali edificati soprattutto in alcune aree del capoluogo: "Non si tratta di lottizzazioni nuove e non abbiamo firmato, in 10 anni, alcun accordo di programma. Abbiamo solo preso l'impegno di completare quelli che c'erano da 30 anni. Anzi, vorrei aggiungere che abbiamo limitato il Piano Casa della Regione Puglia togliendolo da zone artigianali e industriali e molti edifici storici nonché da diverse aree di servizi alla residenza. Alcune aree hanno avuto una rimodulazione delle volumetrie con palazzi più alti e una diminuzione delle impronte a terra degli edifici" rispetto a dove c'erano dei capannoni. "In diverse aree, come via Bruno Buozzi,abbiamo avuto dei benefici, in altre, come via Amendola e Corso Alcide De Gasperi il Piano ha aumentato il carico urbanistico. Noi abbiamo potuto solo ridurre gli effetti negativi ma non potevamo eliminare una norma che adesso è stata praticamente cancellata".

Infine, Decaro chiarisce la questione legata al consumo di suolo, che ha visto, secondo il Rapporto Ispra 2022, un aumento netto in Puglia e a Bari: "La classifica conteggia anche parchi o aree bonificate, come nel caso della zona Eni alla Stanic. L'anno prossimo, ad esempio, sarà calcolato il parco Maugeri e il futuro anche quello dell'ex Fibronit. In sostanza, è una graduatoria che parla di trasformazione del suolo".