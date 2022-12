Settantadue nuovi bus per il trasporto pubblico extraurbano: consegnati alla Cotrap i mezzi finanziati dalla Città metropolitana

Sono 72 i nuovi pullman acquistati da Cotrap (Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi) per conto della Città Metropolitana di Bari grazie ad un finanziamento di 15 milioni di euro (fondi CIPE 2016) del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari (sottoscritto nel 2016 tra l’allora Presidente del consiglio e il Sindaco metropolitano, Antonio Decaro).

I nuovi bus, consegnati in questi giorni e destianti al servizio di trasporto pubblico locale extraurbano, sono di classe ambientale Euro 6, la più recente classe di emissione di gas di scarico e, quindi, a basso impatto ambientale. Tra le altre caratteristiche i mezzi hanno un’accessibilità per i passeggeri a ridotta capacità sensoriale e motoria con spazi interni dedicati, i dispositivi di conteggio dei passeggeri in salita e in discesa, quelli per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio (es. carte contactless) e per il rilevamento della posizione del mezzo durante la corsa e, ancora, indicatori digitali di percorso. 33 pullman sono stati assegnati alla STP e i restanti mezzi suddivisi tra le altre aziende del consorzio COTRAP.

“Sono particolarmente lieto e soddisfatto di aver portato a termine insieme al sindaco metropolitano e a tutto il Consiglio questo importante traguardo che segna l’avvio del rinnovo di tutto il parco rotabile del TPL metropolitano finalizzato ad incrementare gli standard di sicurezza e ad abbattere l’impatto ambientale” – afferma il consigliere metropolitano delegato a mobilità e trasporti, Michele Laporta. E’ solo l’inizio del programma della Città Metropolitana che prevede il rinnovo di tutti i bus che effettuano il trasporto pubblico locale su gomma tra i 41 comuni dell’area metropolitana. Infatti nel Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, finalizzato al rinnovo del parco autobus dei servizi del TPL ed al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative, sono stati destinati alla Città metropolitana, nel periodo di programmazione 2019-2023, oltre 51 milioni di euro. Un primo contributo di un 1milione300mila euro è stato già utilizzato per l’acquisto di nuovi mezzi alimentati a metano”.

Intanto, il Consiglio Metropolitano ha approvato la proroga al 31-12-2026 del contratto di servizio TPL gestito da COTRAP per consentire l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia, pari a 12 milioni di euro che, prevedendo un cofinanziamento di un ulteriore 1 milione e 800 mila euro da parte del Consorzio, necessita di idonei tempi di ammortamento