Nove infermieri dall'Asl Bari verso il Servizio Prevenzione del San Paolo, la denuncia: "Così si depotenziano servizi Covid"

"Abbiamo appreso dell’imminente trasferimento di nove unità infermieristiche dal dipartimento di prevenzione della Asl Bari verso l’Spdc del San Paolo di Bari". è quanto afferma il segretario generale Uil Flp Puglia, Antonello Barnabà, specificando che "tale disposizione andrebbe a privare di due unità l’Hub vaccinale di Catino, che attualmente rappresenta l’unico punto di vaccinazione dell’area metropolitana in cui si accentra sia la gestione delle problematiche legate al rilascio del 'Green Pass' che lo sportello attivo, sia fisicamente che da remoto, quale riferimento per i medici curanti che hanno necessità di vaccinare i propri pazienti in seduta protetta”.

“Inoltre - rimarca Barnabà - quattro delle unità coinvolte sono ad oggi attive per l’esecuzione dei tamponi per la ricerca del virus SarsCoV-2 nei soggetti positivi e prossimi alla guarigione e, in più, si occupano dell’esecuzione dei tamponi per consentire il soggiorno in Italia a tutti coloro che, per svariate ragioni, risultano emigrati dai territori di loro appartenenza. Insomma, tutti servizi essenziali in una fase in cui non possiamo certo dire che gli effetti della pandemia siano solo un lontano ricordo".

"Invece - afferma ancora Barnabà - si decide di colpire e sconvolgere un assetto organizzativo delineato e stabile, di comprovata efficienza, e che, ancora, ininterrottamente, è destinato a fare da scudo all’attacco di una pandemia le cui evoluzioni si stimano incerte ed imprevedibili. Chiediamo, per il bene della comunità, in una fase di già evidente carenza di organico, di ritirare le disposizioni o, in alternativa, non esiteremo a mettere in campo azioni sindacali decise”.