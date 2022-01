Nel Barese oltre 8mila nuovi casi Covid in una settimana, balzo in avanti del tasso di incidenza: +160% in sette giorni

Incidenza dei nuovi casi Covid in forte aumento nel Barese: è quanto emerge dall'ultimo report diffuso dalla Asl di Bari, relativo alla settimana tra il 27 dicembre e il 2 gennaio. Nel periodo preso in esame, il tasso settimanale di nuove positività in provincia di Bari si attesta a quota 660,4 per 100mila abitanti (per un totale di 8124 casi rilevati), con una crescita del 160,2% rispetto al periodo precedente. "Tendenza confermata - evidenzia la Asl - dall’incidenza calcolata al 5 gennaio e pari a 780 casi per 100mila abitanti".

A Bari città, nell'ultima settimana presa in esame, i nuovi casi sono stati 2410 con un'incidenza per 100mila abitanti pari a 764,4: nella settimana precedente, 20-26 dicembre, le nuove positività rilevate erano 954, con un'incidenza pari a 302,6.

Il punto sulla campagna vaccinale

Parallelamente, la campagna vaccinale procede profondendo "il massimo sforzo per garantire la protezione del vaccino al maggior numero possibile di persone", con i richiami dai 16 anni in su e con la prima dose per la fascia d’età tra 5 e 11 anni. Negli ultimi sette giorni è stato superato il traguardo di 2,5 milioni di dosi somministrate (2 milioni e 552.351) nei centri vaccinali dell’Area metropolitana di Bari. Più di 1 milione e 44mila residenti di Bari e provincia hanno ricevuto la prima dose, poco più di 1 milione e 16mila hanno completato il ciclo vaccinale e i richiami “booster” viaggiano verso le 500 mila dosi.

Le coperture vaccinali sono già molto elevate e con i richiami vengono ulteriormente rafforzate. Il 92% dei residenti over 12 ha ultimato il ciclo vaccinale primario, una percentuale che sale al 97% tra gli over 50, e il 66% dei cittadini over 16 vaccinabili (con ciclo completato da almeno 5 mesi) ha anche ricevuto la dose “booster”. Particolarmente protette le persone più anziane: il 77% dei settantenni ha già fatto la terza dose, così come l’88% degli ultraottantenni.

La campagna vaccinale - evidenzia la Asl - "sta dando ottimi risultati anche tra i più piccoli da 5 a 11 anni." Sono infatti circa 21.500 le bambine e i bambini di Bari e provincia vaccinati con prima dose, un livello tale da assicurare una copertura complessiva del 28% - 31% nel solo capoluogo – contro una media nazionale del 12,5%. "Segnali confortanti della consapevolezza delle giovani generazioni, oltre che delle famiglie, rispetto all’importanza della vaccinazione nel contrasto alla pandemia. Stesso senso civico, data la veloce diffusione della variante Omicron, è richiesto nell’applicazione delle regole di prevenzione alla vita quotidiana, all’aperto e al chiuso, in contesti abitativi e sui luoghi di lavoro".