Caos serale all'Umbertino, Decaro avverte: "Rispettare le regole per tutelare la salute e le attività economiche"

"Nei prossimi giorni sicuramente si allenteranno le restrizioni sul coprifuoco, ma fino a quando ci sono le regole, in questa città vanno rispettate": è quanto ha affermato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando gli assembramenti e il caos di ieri sera nel quartiere Umbertino dove centinaia di ragazzi si sono riuniti, in molti casi senza rispettare le norme Covid, per passare il venerdì sera tra schiamazzi e capannelli di gente con almeno 8 sanzioni elevate dalla Polizia Locale.

"Dopo quello che è accaduto, sono scese in campo tutte le forze dell'ordine per mettere ordine alla città - rimarca il sindaco -. Le regole vanno rispettate per la tutela della salute di chi sta per strada, di chi sta a casa ad aspettare chi sta per strada e anche per la tutela delle attività economiche che piano piano stanno riaprendo" conclude.