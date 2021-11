A Bari niente concerti nei locali per le vigilie, Decaro: "Godiamoci shopping e aperitivo, ma con attenzione"

"Abbiamo limitato gli eventi e non abbiamo proposto i concerti all'aperto dove con le persone in piedi non è possibile effettuare il contingentamento": così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, sintetizza la linea del Comune per le prossime festività natalizie, annunciando anche che "nelle prossime ore, nei prossimi giorni assieme al comitato per l'ordine pubblico, se sarà necessario, ci saranno dei provvedimenti come l'individuazione di alcune aree dove sarà necessario e opportuno utilizzare la mascherina all'aperto".

Del resto, quella dell'obbligo di mascherina all'aperto, è una richiesta che Decaro ha già presentato al governo in qualità di presidente Anci, esprimendo quindi una proposta condivisa da tutti i sindaci.

Ma la limitazione degli eventi riguarderà inevitabilmente anche i locali pubblici: "La legge non prevede che non si possa entrare in un bar o stare all'esterno. Sicuramente se abbiamo cancellato i concerti dell'amministrazione comunale, non si potranno fare concerti nei locali pubblici", ha sottolineato il primo cittadino, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla possibilità di prevedere limitazioni in vista dei tradizionali aperitivi delle vigilie, a cominciare da quelli del 24 dicembre.

"A oggi la situazione è sotto controllo - ha detto il sindaco - godiamoci l'aperitivo con attenzione, godiamoci lo shopping, la possibilità di tornare a stare assieme ma cerchiamo solo di stare attenti".

Sui concertoni in piazza "non ci sono per ora, particolari controindicazioni poi capiremo con la cabina di regia nazionale se ci saranno ulteriori provvedimenti", ha proseguito Decaro. "Godiamoci il Natale e la quotidianità - ha concluso - magari utilizzando la mascherina in modo da ridurre le possibilità di contagio".