Rallenta ancora la crescita dei contagi Covid a Bari e provincia: nuove positività in discesa

Dopo il primo rallentamento registrato nella settimana tra il 21 e il 27 marzo, registrano un calo dell'8% le nuove positività Covid rilevate a Bari e provincia. E' quanto emerge dall'ultimo report Asl, relativo alla settimana dal 28 marzo al tre aprile.

Nei sette giorni presi in esame, il tasso d’incidenza passa da 1.321,1 a 1.214,4 casi per 100mila abitanti: i nuovi casi, nell'area provinciale di Bari, sono stati complessivamente 14939, contro i 16252 della rilevazione precedente.

Un calo che si evidenzia anche nella città di Bari: nelll'ultima settimana oggetto della rilevazione, ovvero quella dal 28 marzo-3 aprile, le positività registrate sono state 3606, con un tasso di 1143,7 casi per 100mila abitanti. Nella settimana 21-27 marzo, invece, i casi erano stati 4059, con un tasso di 1287,4.

REPORT ASL BARI 28 MARZO - 3 APRILE-2

Il punto sulla campagna vaccinale

Nel complesso la campagna vaccinale ha raggiunto 3 milioni e 25.324 dosi somministrate, suddivise tra 1 milione e 122.132 prime dosi, 1 milione e 85.236 seconde e 815.031 terze dosi, mentre le quarte dosi erogate sinora sono 2.925. Le coperture vaccinali sono attestate "su livelli ottimali", evidenzia la Asl, sia rispetto ai residenti over 12 (94%) sia con riguardo al target dai 5 anni in poi (92%), fasce d’età entrambe vaccinate con doppia dose. E’ opportuno sottolineare che la vaccinazione anti-Covid, a partire dai 12 anni, prevede una schedula costituita da 3 dosi, tale da consentire la massima efficacia protettiva del vaccino. L’invito è ad effettuare la terza dose senza indugio a tutti coloro per i quali è prevista: si può tranquillamente accedere senza prenotazione nei sette hub vaccinali che la ASL ha mantenuto attivi proprio per offrire un’ulteriore “finestra” vaccinale oppure nelle farmacie, sparse su tutto il territorio, che garantiscono questo servizio gratuitamente. In ogni caso, l’86,3% dei residenti di Bari e provincia con età pari o superiore a 12 anni ha già provveduto a vaccinarsi con la dose “booster”, con una adesione particolarmente consistente nella fascia degli over 50 (92%) e un picco tra gli ultraottantenni (96%); margini di crescita permangono nella quota di popolazione più giovane, segnatamente i gruppi 12-19 anni (69% di copertura “booster”), 20-29 anni (79,5%) e 30-39 (81,4%).

"Continuate a rispettare comportamenti di prevenzione"

La Asl, "in considerazione dell’allentamento delle misure previste dalla normativa nazionale", ribadisce infine "l’utilità di adottare comunque comportamenti - sempre validi - improntati al buon senso e alla prevenzione: igiene delle mani, distanziamento e uso delle mascherine ove necessario".