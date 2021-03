A Bari oltre 1200 nuovi casi Covid in sette giorni. Situazione difficile in provincia: Acquaviva sotto pressione per i contagi

La provincia di Bari è oltre la soglia critica dei 250 contagi Covid per 100mila abitanti ogni settimana, con ben 21 Comuni su 41 oltre il limite. Il dato emerge dal report dell'Asl Bari sulla situazione epidemiologica delle ultime settimane. Nella città di Bari, tra l'1 e il 7 marzo, vi sono stati ben 1239 nuovi casi Covid con un'incidenza di 392,98 su 100mila abitanti: un dato in netta crescita tenendo conto che nelle due settimane precedenti ve ne erano stati, rispettivamente, 991 e 690. In pratica, un raddoppio di nuovi casi Covid in due settimane.

La situazione non va meglio in provincia, con situazioni decisamente gravi in alcuni paesi e pochissime isole 'covid free': il dato più allarmante riguarda Acquaviva dove il tasso è schizzato a 700. Nel comune, che conta circa ventimila abitanti, vi sono stati ben 143 casi Covid nell'ultima settimana.

Oltre a Bari ed Acquaviva, il limite critico è stato superato ad Adelfia, Altamura, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano, Cellamare, Conversano, Gravina, Grumo, Modugno, Palo, Santeramo, Terlizzi, Toritto, Turi e Valenzano. L'unico paese della provincia di Bari 'covid free' è Poggiorsini dove nelle ultime tre settimane non vi sono stati casi mentre a Binetto sono stati segnalati solo 7 contagi in quella precedente.

Campagna vaccinale nel Barese

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, in provincia di Bari sono state effettuate finora 133.064 somministrazioni, comprensive delle vaccinazioni eseguite in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private presenti nel territorio della ASL Bari. Sul totale, fino al 12 marzo, sono stati vaccinati: 28.653 ultraottantenni e 19.683 operatori scolastici.