Aumentano i casi settimanali Covid in Puglia: +4,8% ma il trend si conferma in discesa

La Puglia ha registrato un aumento dei casi Covid del 4,6% nella settimana tra il 10 e il 16 febbraio ma il valore è in leggero calo alla settimana scorsa (4,8%): è quanto afferma, nel consueto dossier di monitoraggio epidemico delle regioni italiane, la Fondazione Gimbe. Un trend in leggera discesa rispetto agli incrementi, in continuità con i dati della settimana precedente.

Nelle ultime due settimane, in Puglia, è stata rilevata un'incidenza di 304 casi positivi per 100mila abitanti, precisa la fondazione secondo cui è la provincia di Taranto l'area che ha fatto registrare l'incremento maggiore, di poco inferiore all'8 per cento, mentre Foggia è la zona con la piu' bassa, di poco sopra il 3 per cento. La provincia di Bari continua a detenere il numero più alto di positivi e lo conferma il grafico della Fondazione relativo all'andamento del numero totale dei casi nelle province pugliesi dal 15 luglio 2020 al 20 gennaio scorso. Il territorio con l'andamento più basso è Brindisi.