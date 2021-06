Da tre mesi lotta contro il Covid in Terapia intensiva, compleanno in corsia per un 29enne: "Forza!"

Un piccolo momento di serenità nonostante un lunghissimo ricovero nella terapia intensiva Covid: infermieri, medici e operatori sanitari della Rianimazione 2 del Policlinico di Bari, hanno portato un po' di allegria in corsia a C., un ragazzo che ha appena compiuto 29 anni, da circa 3 mesi in lotta contro il Covid.

Festoni colorati davanti al letto e una torta al cioccolato con le candeline per incoraggiarlo a continuare la sua battaglia, in una foto postata sull'Instagram dell'ospedale barese. Il giovane, nelle scorse settimane, è stato sottoposto anche al trattamento Ecmo, il polmone artificiale che consente il processo di circolazione extracorporea utilizzato per i casi più gravi. Per lui le condizioni restano difficili ma è sveglio e circondato dall'affetto e dalle cure del personale del Policlinico.