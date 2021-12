Restano bassi i contagi Covid nelle scuole di Bari e provincia: 61 casi in una settimana, 55 tra studenti non ancora vaccinabili

Sono 61 i casi positivi al Covid registrati nelle scuole di Bari e provincia nella settimana tra il 22 e il 28 novembre: un dato, quelle che emerge dal monitoraggio del team scuole Covid dell’Eic - che conferma "una circolazione contenuta del virus in ambito scolastico nella maggior parte dei comuni della provincia". "Nel confronto con le 69 positività emerse nei 7 giorni precedenti, si conferma basso e dunque costante l’andamento dei contagi nelle classi", evidenzia la Asl Bari.

Delle attuali 61 positività - rende noto l'Asl - 6 sono state riscontrate tra gli operatori scolastici e 55 tra gli alunni, con una prevalenza di infezioni negli studenti che per età non possono ancora accedere alla vaccinazione. Nel dettaglio dei casi positivi- distinti sulla base dell’ordine e del grado scolastico - 4 sono riconducibili alla scuola della infanzia, 25 alla primaria, 30 alle scuole secondarie di primo grado e 2 infine nelle secondarie di secondo grado.

Nella settimana presa in esame, “tre dei nuovi positivi – spiega Sara De Nitto, referente Covid scuole della ASL - sono stati intercettati grazie alla campagna di screening mediante test salivari nell’ambito del progetto nazionale “Scuole sentinella” a cui il Dipartimento di prevenzione sta lavorando dall’inizio dell’anno scolastico con l’obiettivo di dare maggiore sicurezza ai bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni”.

Prosegue intanto il lavoro del team scuole, che continua a monitorare la situazione dei contagi in tutti i 311 istituti presenti sul territorio provinciale, riuscendo ad individuare le nuove positività entro le 24 ore. “La tempestività del contact tracing che isola immediatamente l’eventuale alunno o docente positivo – dichiara Federica Di Mauro, la coordinatrice dell’Epidemic intelligence center della ASL - contribuisce in una comunità chiusa come la scuola a limitare la circolazione del virus, confinato ulteriormente dalla protezione garantita con le vaccinazioni a insegnanti e studenti”.

Procede parallelamente anche la campagna delle terze dosi dedicate agli operatori delle scuole: entro due settimane il Dipartimento di prevenzione ha in programma di portare a termine le somministrazioni di dose booster destinate al personale docente e non docente.