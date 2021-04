Dal centrosinistra due attacchi ad Emiliano e alla gestione Covid in Puglia: "Scandalo e il Pd non dice nulla"

Pioggia di critiche da esponenti del centrosinistra nazionale nei confronti del governatore della Puglia Michele Emiliano e della gestione della pandemia Covid nella regione. Ieri, a sferrare il primo attacco, è stato il leader di Azione ed ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, che ha chiesto al Partito Democratico di avviare una riflessione sul governatore pugliese: "La partigianeria - scrive in un tweet - ha raggiunto un livello tale per cui davanti al disastro di Emiliano e della regione Puglia non c'è un esponente del Pd capace di dire qualcosa, dopo mesi di richieste (giuste) di dimissioni di Fontana. Così la politica perde ogni credibilità".

Nella giornata di oggi, invece, è arrivato un altro colpo dai renziani di Italia Viva. A parlare è il sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto, già candidato alla Presidenza della Regione alle ultime elezioni di settembre 2020: "Calenda ha perfettamente ragione - dice - : lo scandalo della gestione dei vaccini in Puglia è qualcosa su cui non è possibile tacere, Italia Viva ha presentato un'interrogazione al ministro Speranza per ottenere chiarezza".

(Nella foto da sinistra Ivan Scalfarotto e Carlo Calenda)