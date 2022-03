Crescono i casi Covid nelle carceri di Puglia e Basilicata. A Bari 3 detenuti e 11 agenti contagiati

Crescono i contagi nelle carceri di Puglia e Basilicata, secondo l'ultimo report dell'amministrazione penitenziaria aggiornato al 15 marzo 2022: ad oggi sono 85 i detenuti positivi al coronavirus a cui bisogna aggiungere altri 94 casi tra il personale. Al momento Taranto il carcere con più detenuti contagiati: sono 24. In tutto, invece, sono 11 i casi a Turi, oltre a uno trattato all'esterno della casa circondariale. Tre i positivi nel carcere di Bari, così come a San Severo e Lucera. Due, invece, a Brindisi, Lecce e Trani. In Basilicata ci sono 22 detenuti contagiati a Matera e 12 a Potenza.

Sul fronte del personale, vi sono 35 agenti contagiati a Taranto, 11 a Bari, 5 a Brindisi, 18 a Lecce, 6 a Lucera e 4 a Trani. Sei, infine, i casi a Matera, 2 a Melfi e 7 a Potenza.