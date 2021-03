"Servono date certe" per vaccinare detenuti e agenti contro il Covid: l'appello dei sindacati di Polizia

Il segretario nazionale del Sappe (Sindacato degli agenti di polizia penitenziaria), Federico Pilagatti chiede alle Asl di Bari e Bat di sapere "le date certe per le vaccinazioni anti covid per i poliziotti penitenziari che lavorano nelle carceri di Altamura, Bari compreso il minorile, Turi e Trani": lo riporta in una nota l'agenzia Dire.

"Se dovesse scoppiare un focolaio nelle carceri della provincia di Bari e Bat, a causa del colpevole ritardo nelle somministrazioni vaccinali, come faranno i dirigenti delle Asl a spiegarlo?"afferma Pilagatti, rimarcando che "in tutti gli altri penitenziari della regione sono iniziate o stanno per iniziare le vaccinazioni, per cui non capiamo quale ragionamento e' stato fatto dai dirigenti delle Asl".