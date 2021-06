Dimessi gli ultimi due pazienti: chiude l'area Covid dell'ospedale San Paolo di Bari

Con le dimissioni degli ultimi due pazienti ricoverati, è stata chiusa l'area dedicata alla pandemia Covid nell'ospedale San Paolo di Bari. In sei mesi di attività sono stati trattati 1.046 malati. La struttura, intanto, è stata sanificata da cima a fondo per permettere il totale ritorno all'ordinaria attività di assistenza sanitaria, dopo quasi 200 giorni dedicati all'infezione.

"Uno sforzo straordinario - ha spiegato il direttore generale Asl Bari Antonio Sanguedolce - che ha impegnato completamente questo Ospedale, come quelli di Putignano e Altamura, dal punto di vista strutturale, logistico e umano: per questo bisogna ringraziare in modo particolare tutto il personale ospedaliero, che ci ha messo anima e corpo per affrontare l'emergenza, operando in condizioni estreme e senza mai risparmiarsi per lunghi e durissimi mesi. Riconvertire un Ospedale e poi riportarlo indietro, sempre conservando gli elevati standard di sicurezza previsti dalle misure anti-contagio, è un'operazione tecnicamente complessa. Riuscire a farlo in pochi giorni ci restituisce davvero il senso del grande lavoro fatto e della capacità di adattamento, in piena emergenza sanitaria, dimostrata dalla Sanità Pubblica".

"A novembre scorso - ricorda il direttore medico del San Paolo, Angela Leaci - in dieci giorni di lavoro senza sosta abbiamo riconvertito l'Ospedale per contrastare l'emergenza Covid. Abbiamo allestito e attrezzato 8 posti letto Covid in Rianimazione, 18 in Pneumologia-Utir, 25 in Area Medica e poi altri posti letto, sino ad arrivare a 91 complessivi, comprendenti i posti letto chirurgici e quelli di Ostetricia e Ginecologia, oltre a 20 posti tecnici di astanteria in Pronto Soccorso, importantissimi per la prima assistenza e il successivo trattamento in Area Covid".