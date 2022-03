Crescono ancora i casi Covid nelle carceri pugliesi. A Bari situazione 'meno grave' rispetto agli altri istituti

Continua la crescita dei casi Covid nelle carceri di Puglia e Basilicata: in base all'ultimo rilevamento dell'amministrazione penitenziaria, riportato dall'agenzia Dire, sono 101 i detenuti contagiati (+16 rispetto a una settimana fa) a cui vanno aggiunti 94 casi tra il personale.

In Puglia è Brindisi il carcere con più detenuti contagiati, con 17 casi, seguito da Taranto con 15, Turi con 11 più uno trattato all'esterno della casa circondariale, Foggia con 7. In ciascuno degli istituti di pena a Lecce, San Severo, Lucera e Bari, vi sono stati 3 casi mentre 2 ve ne sono a Trani. In Basilicata ci sono 23 detenuti contagiati a Matera, uno a Melfi e 12 a Potenza.

Per quanto riguarda il personale, si contano 8 contagiati a Taranto, 13 agenti contagiati a Bari, 11 a Brindisi, 34 a Lecce, 8 a Lucera e 5 a Trani. Negli istituti lucani invece si registrano 6 casi a Matera, 2 a Melfi e 9 a Potenza.