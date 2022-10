Covid, prolungato l'obbligo delle mascherine per gli operatori sanitari nel Policlinico: "Uso raccomandato anche per i visitatori"

Gli operatori sanitari del Policlinico di Bari, a contatto con i pazienti ricoverati, dovranno continuare ad indossare la mascherina anche dopo il 31 ottobre. È quanto disposto in una circolare interna dell'ospedale datata 28 ottobre e firmata dal responsabile della Control Room, Silvio Tafuri, dal direttore di Medicina del lavoro, Luigi Vimercati, e dal direttore sanitario, Maurizio Marra. Come riporta il portale Federfarma.it, nonostante il ministero della Salute il 29 settembre scorso abbia disposto per oggi la fine dell'obbligo di indossare le mascherine, il Policlinico ha preferito proseguire con la misura di sicurezza in considerazione dell'attuale andamento epidemiologico della pandemia Covid-19. Nella circolare, si raccomanda l'uso della mascherina anche per gli altri dipendenti ed i visitatori del nosocomio.