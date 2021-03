A Corato un terzo degli attualmente positivi hanno tra i 24 e i 55 anni. Il sindaco annuncia nuove misure restrittive

Quasi un terzo dei positivi al Covid nel Comune di Corato è composto da giovani tra i 25 e i 44 anni. E' quanto rende noto il Comune attraverso i dati dell'Asl di Bari: sono ben 107 i contagiati di quella fascia di età su 358 totali. Vi sono anche altre 88 persone con il Covid di età compresa tra i 45 e i 64 anni. Otto i bimbi tra gli zero e i 5 anni positivi. la fascia di eta' meno colpita è quella degli over 85. Sono otto invece i bambini tra zero e 5 anni positivi.

Il sindaco Corrado de Benedittis ha annunciato, al più presto, una nuova ordinanza con ulteriori misure restrittive per fronteggiare l'ondata di contagi Covid.