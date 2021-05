Il sindaco di Corato De Benedittis è guarito dal Covid: "Adesso, a lavoro per la città. L'agenda di domani è già fitta"

L'annuncio è dello stesso primo cittadino su Facebook attraverso un post in cui ringrazia i medici e in particolare il dottor Felice Spaccavento, responsabile Usca dell'Asl Bari

Il sindaco di Corato, Corrado De Benedictis, è guarito dal Covid. L'annuncio è dello stesso primo cittadino su Facebook attraverso un post in cui ringrazia i medici e in particolare il dottor Felice Spaccavento, responsabile Usca dell'Asl Bari: "La tua cura - dice il sindaco rivolgendosi a Spaccavento - è fatta di diagnosi, esami, protocolli e di profonda vicinanza. Ringrazio la Asl Bari, il direttore generale Antonio Sanguedolce, i Medici Uscadel DdSs2, gli Infermieri dell'Uos Fragilità e complessità. Un grande grazie per l'estrema disponibilità e attenzione al mio medico curante dottoressa Cristina Calzaretti.

"Se poi non sono finito in ospedale, in extremis, è stato anche grazie alla carissima Anna Maria Stolfa he con coraggio e professionalità mi è stata vicino, portando "un po' di ospedale" a casa. Adesso, a lavoro per la città. L'agenda di domani è già fitta" conclude il sindaco.