Covid, variante Delta e vacanze, Lopalco: "Grazie ai vaccini quest'estate evitato disastro"

L'assessore alla Sanità sulla situazione dei contagi in Puglia, anche a fronte del pienone estivo registrato in molte località: "Abbiamo avuto un innalzamento dei casi, un'epidemia di polmoniti assolutamente gestibili e le nostre terapie intensive non sono state sovraccaricate"