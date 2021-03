Lo stadio di Gravina si trasforma in eliporto per l'emergenza Covid: paziente trasportato a Foggia e ricoverato in terapia intensiva

Il Comune di Gravina ha messo a disposizione dell'Asl lo stadio cittadino per utilizzarlo come pista d'atterraggio dell'elisoccorso per i pazienti Covid. Lo ha annunciato il sindaco Alesio Valente in un messaggio su facebook. Stamane è stato trasferito d'urgenza, a Foggia, un cittadino in gravi condizioni e affetto da coronavirus, bisognoso di terapia intensiva.

"Il cuore grande di Gravina batte più forte nelle difficoltà. Possa essere così per tutti noi: sono giorni davvero difficili, ma ne verremo fuori. Coraggio" conclude Valente.