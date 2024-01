Numerosi casi di influenza e Covid a Bari: oltre 250 accessi nei tre Pronto Soccorso cittadini in otto ore

Duecentocinquanta persone sono state assistite in 8 ore dalle 9.30 alle 17.30 del 2 gennaio 2024, per problematiche relative a influenza e Covid in tre Pronto Soccorso di Bari, ovvero al Policlinico, al Di Venere e al San Paolo.

Ad affermarlo è il monitoraggio del portale Asl Bari che conferma un numero notevole di casi d'influenza e coronavirus in città. Otto sono stati i 'codici rossi', ovvero i più gravi, mentre 32 quelli 'arancione'.