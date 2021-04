In Puglia solo l'1,9% dei vaccini anti Covid somministrato nella categoria 'Altro', Lopalco: "Secondi in Italia"

Ad affermarlo è l'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco in un post su Facebook nel quale parla dell' iniziativa del governo che ha ampliato la lista delle categorie che sono state sottoposte a vaccinazione in modo più dettagliato

"In media, la quota di vaccini inoculati a cittadini italiani che non sono ricomprese fra le poche macro-categorie prioritarie del piano vaccinale, ovvero la categoria 'Altro', rappresenta appena l'1,9%. La Puglia registra nella quota 'Altro' solo lo 0,7% ed e' fra le grandi regioni italiane, seconda solo al Piemonte". Ad affermarlo è l'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco in un post su Facebook nel quale parla dell' iniziativa del governo che ha ampliato la lista delle categorie che sono state sottoposte a vaccinazione in modo più dettagliato.

"Mi piace ricordare che la nostra regione è stata additata sulla stampa nazionale e internazionale come un cattivo esempio di gestione della campagna vaccinale proprio in relazione alla presunta quota di soggetti vaccinati che non avrebbero avuto diritto alla vaccinazione ma i numeri parlano chiaro - continua - Dietro le polemiche, invece è inutile dirlo, c'è dell'altro".