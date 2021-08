Comincia la campagna vaccinale per gli studenti dai 12 a i 19 anni, Lopalco: "Ottima risposta. Scorte sufficienti"

"Oggi in Puglia parte una seconda fase, nel senso che abbiamo già avviato una vaccinazione negli adolescenti e abbiamo già superato il 50% di copertura tra 12 e 19 anni, in provincia di Bari siamo intorno al 60%. I ragazzi e le famiglie hanno risposto benissimo, siamo molto felici di questa risposta": ad affermarlo è l'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, secondo quanto riporta l'Ansa. L'epidemiologo è intervenuto nell'hub vaccinale di Noicattaro in occasione dell'avvio delle somministrazioni a chiamata riservate agli studenti.

"Questa è una chiamata attiva - spiega - che avviene attraverso le scuole, grazie alla collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale. I dirigenti danno indicazione ai loro studenti su dove e a che ora si devono presentare per potersi vaccinare. Così contiamo, prima dell'apertura delle scuole, di aver offerto attivamente la vaccinazione a tutti".

Sul numero di dosi a disposizione, Lopalco ha assicurato che non ci saranno problemi: "Le scorte - ha precisato - sono assolutamente sufficienti, abbiamo tra le 200-300mila dosi accantonate, un numero sufficiente per vaccinare tutta la platea senza alcun problema". Secondo l'ultimo report settimanale del governo nazionale, in Puglia sono quasi 150mila gli studenti tra i 12 e 19 anni ancora in attesa della prima dose